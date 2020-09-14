رياضة | تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة أسوان المقبلة في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة أسوان المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الأبيض المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نادي أسوان.

ويأتي غياب اوناجم عن مباراة الزمالك أمام نظيره اسوان بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة اليوم أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.