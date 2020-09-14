رياضة | مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة من الرحيل عن صفوف الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن سعر بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الفيومي، في الميركاتو الصيفي.

Advertisements

وأوضح مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن مسؤولي الفريق وافقوا على رحيل محمد إبراهيم بشرط الحصول على مبلغ 3 مليون دولار.

وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانتقال إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد، حيث أبدى الاعب موافقته على ارتداء التيشرت الأحمر.

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في ضم محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحي المتنقل حديثا إلى صفوف بيراميدز.