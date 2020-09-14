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مباراة البطاقات الحمراء.. مارسيليا يصعق باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي
الإثنين 14 سبتمبر 2020
خسر نادي باريس سان جيرمان أمام ضيفه مارسيليا بهدف نظيف في كلاسيكو فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي، في مباراة هي الأعنف.
أقيمت على ملعب ”حديقة الأمراء“ ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي للموسم 2020-2021.
وشهدت المباراة أحداث شغب بين لاعبي الفريق، أسفر عنها طرد أمافي وبينديتو من جانب مارسيليا، ونيمار وليوناردو بارديس وكورزاوا من باريس سان جيرمان.
شهدت المباراة أجواء مشحونة أبرزها المشادة بين البرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان وديميتري باييه جناح مارسيليا، بعد تدخل قوي من جانب الأول على الثاني.
ونال لاعبو الفريقين 12 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء.
وحقق مارسيليا فوزا غاب 9 سنوات على باريس سان جيرمان في كل البطولات.
وواصل سان جيرمان بدايته الكارثية في الموسم الجديد للمسابقة، حيث تعرض للخسارة في ثاني مباراة يخوضها بالدوري الفرنسي، بعدما خسر الخميس الماضي ضد لانس 0-1.
هدف المباراة الوحيد سجله فلوران توفين في الدقيقة 30 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى 6 نقاط في المركز السادس، بينما بقي سان جيرمان حامل اللقب بلا أي نقاط.
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