الامارات | أبيض الناشئين يتعادل مع النصر استعداداً لكأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الناشئين يتعادل مع النصر استعداداً لكأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً مع فريق النصر 1-1، ودياً، أول من أمس، بملعب ذياب عوانة في ختام التجمع الداخلي للمنتخب استعداداً لنهائيات كأس آسيا المقررة في البحرين.

وتقدم المنتخب في الدقيقة 22 عن طريق سلطان عادل محمد، قبل أن يحرز النصر هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

من جهته، قال عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف منتخب الناشئين، عبدالله سلطان، في تصريحات صحافية: «إن أبيض الناشئين مستمر في تنفيذ برنامجه المعتمد سابقاً، على الرغم من قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة إلى العام المقبل نتيجة جائحة (كورونا)»، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد خوض مباريات ودية مع منتخبات آسيوية».

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