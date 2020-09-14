الامارات | بيدرو: العين سيفتقد 6 نجوم قبل استكمال «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: العين سيفتقد 6 نجوم قبل استكمال «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي إيمانويل بيدرو، إن حظوظ «الزعيم» موجودة في التأهل بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وقال بيدرو للموقع الرسمي لنادي العين: «سنفتقد خلال المرحلة المقبلة من البطولة جهود محمد أحمد ومحمد بوسندة بداعي الإصابة، إلى جانب محمد جمال وسعيد المنهالي، بسبب ارتباطهما بالخدمة الوطنية، إضافة إلى مهند العنزي ومحمد فايز، ولا ننسى كذلك اللاعبين المقيمين الذين لا يمكننا الاستعانة بهم في البطولة، بسبب لائحة التسجيل، لذلك كان علينا استدعاء أربعة لاعبين من الرديف، وهم: سعود المهري وعلي البوشي وسيف الحارثي وخالد البلوشي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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