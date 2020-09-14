الامارات | رابطة المحترفين تبدأ الـ «خلوة الاستراتيجية» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تبدأ الـ «خلوة الاستراتيجية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تعقدها رابطة المحترفين مع دوريات كل من: اليابان، السويد، إسبانيا، وإنجلترا، وتستمر إلى 17 الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».

وقالت الرابطة في بيان أمس: «تهدف هذه الخلوة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات، وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كل جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية». وأضاف البيان: «ستشهد الخلوة سلسلة ورش عمل وجلسات نقاشية من أجل تعزيز التشاركية في صنع القرارات وفق التوجهات الاستراتيجية، كما ستقام على هامش الخلوة فعاليات مختلفة لنقل المعارف من خلال العروض التقديمية وتبادل المعلومات بمشاركة محاضرين وخبراء دوليين يشهد لهم في عالم تطوير كرة القدم».

وتابع: «ستنظم الرابطة جلسات متنوعة وفق أربعة محاور، هي الجانب الفني، الجانب التجاري، التطوير المؤسسي وإسعاد المجتمع، والتي تعتبر قضايا التركيز ضمن الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة».

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وأكمل: «ستخصص جلسة للاطلاع على أفضل العوامل لتطوير بيئة كرة قدم بصورة احترافية من خلال عناصر ومكونات التطوير الخمسة (تطوير الأندية المحترفة، تطوير اللاعبين، تطوير العمليات الرياضية لكرة القدم، تطوير مسابقات كرة القدم، وتطوير الجانب الفني لكرة القدم)».

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