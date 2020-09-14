الامارات | إغلاق مسبح مخالف للتعليمات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسبح مخالف للتعليمات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مجلس دبي الرياضي، إن فرق التفتيش في المجلس واقتصادية دبي رصدت مخالفة في مسبح إحدى المنشآت الرياضية في دبي، وهي عدم الالتزام بالبروتوكول والإجراءات الخاصة بالمسابح في المنشآت الرياضية وعدم وجود لوحات خاصة بالتباعد بين مرتادي المسبح، وتم إصدار قرار بإغلاق المسبح لحين توفير جميع مستلزمات الوقاية، وفي مقدمتها اللوحات الإرشادية وتطبيق المسافات القانونية للتباعد بين مستخدمي المسبح وفق البروتوكول الرسمي المعتمد من الجهات الرسمية المختصة بجائحة «كوفيد-19»، والذي تم تعميمه من مجلس دبي الرياضي على جميع الأكاديميات والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب واللياقة البدنية.

وقال بيان صحافي: «قامت فرق التفتيش خلال زياراتها التفقدية الأيام الماضية بتحرير غرامتين ماليتين على غير الملتزمين بالإجراءات الخاصة بأندية اللياقة البدنية، وهما 5000 درهم لمخالفة عدم الالتزام بالتباعد، و3000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامة لأحد موظفي النادي».

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