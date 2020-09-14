الامارات | راشد بن حميد: اتحاد الكرة يضع كل إمكاناته في خدمة العين والشارقة وشباب الأهلي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أن الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم تمتلك عوامل النجاح وعناصر القوة التي تُساعدها على تقديم أداء جيد في البطولة الآسيوية، التي تنطلق مبارياتها ابتداءً من اليوم بنظام التجمع، مشيراً إلى أن أندية العين والشارقة وشباب الأهلي تعرف جيداً أهدافها، وهي حريصة على تقديم أداء يرضي جمهورها في الداخل والخارج، خصوصاً أن عناصرها مؤهلة، ولها تجارب كثيرة في البطولات الخارجية، كما أن هذه الأندية تضم في صفوفها لاعبين دوليين يتمتعون بخبرات واسعة.

وقال الشيخ راشد بن حميد في بيان، أمس، إن «اتحاد الكرة يضع كل إمكاناته في خدمة العين والشارقة وشباب الأهلي المشاركة في البطولة الآسيوية، لأن نجاح هذه الفرق المحلية في المحفل الكروي القاري يضيف سطوراً مضيئة إلى تاريخ كرة الإمارات»، مشيداً في الوقت نفسه بالتزام اللاعبين وكل عناصر بعثاتنا بالإجراءات الصحية الاحترازية.

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وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لممثلي الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية، مؤكداً ثقته باللاعبين، وبقدراتهم وإخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتائج إيجابية.

• أندية الإمارات حريصة على تقديم أداء يرضي جمهورها في الداخل والخارج.

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