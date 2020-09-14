شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك يكشف كواليس حواره الصادم مع «رمضان» و«بامبو» قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، كواليس هامة لليلة إحدى مباريات القمة بين ناديي الأهلي والزمالك خلال توليه فترة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في منصب المدير الفني.

وقال فتحي مبروك، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «فاجأت الثنائي رمضان صبحي وكريم بامبو، والثنائي قد تم تصعيدهم منذ فترة ليست طويلة، أنهما سيشاركان بشكل أساسي أمام الزمالك».

وأوضح: «الثنائي أصيبوا بالدهشة بعد إبلاغهما ولكني قلت لهم نصًا أن هذه المباراة ستصنع منهما نجومًا أو ستقضي عليهما نهائيًا لو لم يقدموا أداءًا جيدًا».