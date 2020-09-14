شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي يوضح موقف محمد شريف وكريم فؤاد ومحمود جاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، أن محمد شريف، لاعب الأهلي المُعار للفريق، تنتهي فترة إعارته بنهاية هذا الموسم، وتم طلب تجديد الإعارة من الأهلي ولكن في انتظار رد إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «إعارة كريم فؤاد ستمتد مع فريق إنبي للموسم القادم، بحسب الاتفاق المُبرم بين النادي، والنادي الأساسي للاعب كريم فؤاد، ونحترم رغبة النادي الأهلي في الحصول على اللاعب، ولكن من حق إنبي الحصول عليه دون العودة إلى ناديه».

وأكمل: «الكابتن حلمي طولان مستمر مع الفريق الموسم القادم لأن عقده مع الفريق لمدة عامين وسعداء بتواجد الكابتن حلمي طولان مع الفريق وهو من المدربين الرائعين في مصر حاليًا وأحدث طفرة كبيرة مع إنبي هذا الموسم».

وأختتم: «نادي إنبي يمتلك لاعبين على أعلي مستوى، ويكونوا دائمًا محط أنظار جميع الأندية، وبالنسبة للحارس محمود جاد فهو مستمر مع الفريق العام القادم».