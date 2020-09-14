«فوتا»: دربت «الكعبي» مع شباب المغرب.. أسلوبه رائع في الخط الهجومي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى المغربي أيوب الكعبي، المهاجم المغربي المرشح للانضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
وقال الهولندي مارك فوتا، في تصريحات على قناة «النهار»: «دربت الكعبي في منتخب الشباب المغربي وهو لاعب جيد ويمتلك أسلوب رائع في الخط الهجومي ولديه إمكانيات قوية».
وعن مقارنة أيوب الكعبي بوليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، شدد: «أزارو والكعبي لا يمكن الاستغناء عنهما والثنائي جيدين ولو أنا مدرب النادي الأهلي سألعب بطريقة (4-4-2) سأعتمد على الثنائي في تشكيلتي».
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