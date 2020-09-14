شكرا لقرائتكم خبر عن مارك فوتا : «أزارو» و«بن شرقي» يمتلكان إمكانيات هجومية هائلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى الثنائي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، وأشرف بن شرقي، لاعب الزمالك.

وقال «فوتا»، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أزارو مهاجم جيد وسريع وقادر على إحراز الأهداف وأشرف بن شرقي صانع ألعاب جيد وينجح في صناعة العديد من الفرص والأهداف لزملائه».

وأوضح: «قمت بتدريب الثنائي في منتخب الشباب بالمنتخب المغربي».