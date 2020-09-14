شكرا لقرائتكم خبر عن مارك فوتا يكشف حقيقه توليه المسؤولية الفنية لبيراميدز في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن الفترة التي قضاها داخل قلعة الدروايش في السنوات الماضية.
وقال الهولندي مارك فوتا، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «إذا تحدث معي الإسماعيلي في ظل الضغط الذي يتعرض له من أجل تدريب الفريق سأوافق».
وتابع: «الإسماعيلي فريق قوي ومستعد لتدريبه من جديد في أي وقت من أجل إخراجه من الأزمة التي يعاني منها».
وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات معه، شدد: «بيراميدز يمتلك مدرب ولا أحب الحديث عن هذا لانهم ينافسون على المركز الثاني أو الثالث ولم يتواصلون معي بشكل رسمي لتدريبهم».
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