شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «كارتيرون» أخطأ في الدفع بـ«جنش» أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبد العال نجم الكره المصريه السابق إن الزمالك حقق الفوز، اليوم، على فريق الإنتاج الحربي دون الاهتمام بالأداء أو وجود خطة معينة من كارتيرون.

واضاف «عبد العال» في تصريحات على قناة Ten: "الانتاج قدم مباراة جيدة وكان يسعى لتحقيق التعادل أمام الزمالك وليس لتحقيق الفوز، وكارتيرون أخطأ في الدفع بجنش أساسيًا في هذه المباراة".

وتابع: "عدم التركيز سبب إهدار باسم مرسي فرصة تحقيق هدف التعادل واللاعب تفاجأ بالكره أمام مرمى جنش".

وفاز الزمالك على الانتاج بهدف دون رد بمنافسات الجولة 27 للدوري الممتاز.