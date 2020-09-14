شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: «الكعبي» لم يصله أي عروض رسمية من مصر.. وهذا موقفه من اللعب للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن رغبة اللاعب حال تلقيه عروض من مصر. وقال «الحامي»، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أيوب الكعبي يرحب باللعب للنادي الأهلي وهو شرف لأي لاعب». وتابع: «اللاعب لم يطلب 2 مليون دولار سنويًا كما ردد البعض، واللاعب إذا تلقى عرضًا من أي ناد سينظر الأول لحجم النادي، فمثلًا الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب».

وأوضح: «جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا». وأتم: «أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: «الكعبي» لم يصله أي عروض رسمية من مصر.. وهذا موقفه من اللعب للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.