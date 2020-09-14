شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب الكعبي يستطلع رأي وليد أزارو في مسألة اللعب للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن حقيقة تواصل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل استشارته في الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال «الحامي»، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بالفعل الكعبي تواصل مع أزارو لاستشارته في الانضمام للأهلي بعدما تلقى اللاعب عروض مصرية من وكلاء».

وأوضح: «جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا».

وأتم: «أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري».