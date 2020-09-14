شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالرؤوف: لعبة «زيزو» لا تستحق ركلة جزاء ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن اللعبة التي سقط خلالها أحمد سيد زيزو، لاعب فريق نادي الزمالك، داخل منطقة جزاء الانتاج الحربي في مباراة الفريقين اليوم لا تستحق ركلة جزاء.

وأشاد «عبدالرؤوف»، خلال تحليله التحكيمي للمباراة على شاشة نادي الزمالك، بقرار أمين عمر في هذا اللقطة وعدم احتساب ركلة جزاء.

وأوضح الخبير التحكيمي: «الكرة عبارة عن التحام طبيعي بين زيزو ومدافع الإنتاج وقرار أمين عمر صحيح باستمرار اللعب».

وفاز الزمالك على الانتاج الحربي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز.