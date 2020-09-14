شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراة شهدت 5 كروت حمراء و14 بطاقة صفراء.. باريس يخسر «معركة» مارسيليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة درامية شهدت أحداث كبيرة منها طرد 5 لاعبين و14 بطاقة صفراء، فاز فريق أوليمبيك مارسيليا على فريق باريس سان جيرمان بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الجولة 3 من الدوري الفرنسي.

وأحرز هدف مارسيليا اللاعب فلوريان ثاوفين في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليحافظ الفريق على الانتصار والهدف المسجل طوال أحداث الشوط الثاني، ولم يستطع فريق باريس سان جيرمان التعادل في اللقاء.

وشهد اللقاء توتر كبير وشجار بين لاعبي الفريقين حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ 5 لاعبين بعد شجار كبير، بواقع 3 لاعبين من باريس سان جيرمان وهم نيمار، وكورزاوا، وباريديس، ولاعبين من مارسيليا وهم، أمافي، وبينيديتو وكانت المباراة محتدمة بين الفريق وشهدت العديد من التدخلات العنيفة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق مارسيليا للنقطة 6 ويحتل المركز الخامس، فيما خسر باريس سان جيرمان المباراة الثانية له على التوالي في الدوري الفرنسي، حيث لم يخسر الفريق الباريسي أول مباراتين في الدوري منذ عام 1984، ويحتل الفريق الباريسي حاليًا المركز الـ 18 من جدول ترتيب الدوري الفرنسي.