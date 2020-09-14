شكرا لقرائتكم وكيله: أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن حقيقة اقتراب اللاعب من النادي الاهلي.

وقال الحامي في تصريحات تلفزيونية: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري وجميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

أضاف "أيوب الكعبي يمتلك عرضين رسميين في الوقت الجاري من ألمانيا وتركي واللاعب لم يحسم موقفه من العرضين وجاري دراسة جميع العروض في الوقت الجاري وجميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

أكد "أيوب الكعبي يرحب باللعب للنادي الأهلي وهو شرف لأي لاعب واللاعب لم يطلب 2 مليون دولار سنويًا كما ردد البعض واللاعب إذا تلقى عرض من أي نادي سينظر الأول لحجم النادي فمثلا الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب".

وأوضح: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا وأيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".

كشف : "بالفعل الكعبي تواصل مع أزارو لاستشارته في الإنضمام للأهلي بعدما تلقى اللاعب عروض مصرية من وكلاء وجميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

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