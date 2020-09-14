شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك لديه تغير إجبارى وليس تدويرا بسبب الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري فاروق جعفر لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن الزمالك لديه تغير إجبارى وليس تدويرا بسبب الإصابات والفريق مجبر على الدفع بلاعبين ناشئين وآخرين فى غير مراكزهم.

واضاف فى الاستديو التحليلي لقناة الزمالك أن لاعبى الزمالك يفكرون فى المكسب اولا قبل الاداء حاليا للبحث عن الاستقرار الفنى والبدنى والذهنى، مؤكدا أن نادى الانتاج الحربي يلعب بطريقة دفاعية بحتة رجل لرجل والكثافة الدفاعية من خلال 6 لاعبين فى الثلث الاخير للملعب ، مضيفا أن قلة التركيز والانضباط تسببت فى التعادل امام سموحة فى الثوانى الاخيرة ولاحساس اللاعبين بسهولة المباراة ولكن تغيرات احمد سامي كانت هجومية .

وتابع فرجانى ساسي وبن ساسي العقل المفكر للزمالك وغيابهما يجعل الفريق أداء بدنى كبير دون تفكير، معتبرا محمود الونش رجل مباراة الانتاج الحربي من وجهة نظره مؤكدا انه اكتسب خبرات كبيرة والخبرة الفارق الاساسي فى الفوز.

كما يري جعفر أن الكرة التى اضاعها مصطفى محمد فى الشوط الاول اسهل من الهدف ولكنه اهدرها بسبب تحريك راسه بدلا من تثبيتها وتوجيه الكرة بسبب الوضع التشريحي لجسده رغم سهولة الكرة الضائعة وصعوبة كرة الهدف.