شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: بيراميدز يواجه خطورة في الكونفدرالية وأغلى لاعب لا يساوى 10 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل الكابتن التاريخي للنادي الأهلي أن بيراميدز لا يملك الاستمرارية في الانتصارات مثل الفرق الكبرى وهو ما تبرهنه النتائج خلال المباريات الماضية.

وقال طه وقال طه إسماعيل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في قناة أون تايم سبورتس: "بيراميدز فقد العديد من النقاط بشكل كبير ما ساهم في انذارنا بأن الفريق لا يمتلك القدرة على المنافسة ببطولة الكونفدرالية لأن هناك خطورة حقيقية عليهم بسبب النتائج الأخيرة".

وشدد طه إسماعيل على أن بيراميدز لا يمتلك شخصية المنافسة مثل الأندية التاريخية سواء الأهلي أو الزمالك مشيراً الى أن الفرق الموجودة منذ زمن طويل لديها ارث كبير سواء تاريخ أو بطولات حققها وغيره.

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واختتم طه إسماعيل حديثه قائلاً: "رمضان صبحي ولا يغيره يستحقون 30 مليون جنيه لأن أغلى لاعب في مصر لا تصل قيمته الفعلية الى 10 مليون جنيه".

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.