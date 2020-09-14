شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى: لقطة إمام عاشور عندما فعلها حسام غالي أصبح رمزا للرجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مدحت عبد الهادى, لاعب الزمالك السابق، لقطة إمام عاشور القتالية عندما فعلها حسام غالي أصبح رمزا للرجولة متسائلا الآن كيف سيتم وصف إمام عاشور بعد هذه اللقطة القتالية والروح العالية منه أمام الإنتاج الحربي.

وأضاف عبد الهادى فى الاستدويو التحليلى لقناة الزمالك ، مشاركة الناشئين جاءت بحساب أمام الانتاج الحربي وبدون مجازفة فنية مثلما حدث ضد سموحة.

وتابع الشوط الاول غلب اللعب الفردى وبخاصة احمد سيد زيزو الذى لعب فرديا كثيرا مما تسبب فى قلة فرص الزمالك خلال الشوط الاول مضيفا أما الشوط الثانى الانتاج الحربي التزم دفاعيا اكثر ولكن الزمالك خلق فرص عدية من خلال الجماعية فى الاداء

يرى مدحت عبد الهادى , لاعب الزمالك السابق أن ضغط المباريات يتسبب فى ازمة كبيرة لجميع الاندية واصابة اللاعبين ومن المفترض أن يتم لعب مباراة كل 4 أو 5 ايام على الاقل

وأضاف فى الاستديو التحليلى لقناة الزمالك ربنا يستر ومن المنتظر حدوث اصابات مزمنة الفترات القادمة بسبب طول فترة الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبى الدورى العام .

وأكد أن اسلام جابر لاعب جوكر فى الزملك يلعب فى اكثر من مركز فى المعلب وسيسنفيد منه الابيض دائما

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وقال أتمنى أن يتم تأجيل المباريات لاتساع الفارق الزمنى بين المباريات لتخفيف الضغط على اللاعبين.

كما يرى مدحت عبد الهادى، لاعب الزمالك السابق أن اتباع سياسة الدور بين حراسى الفريق الاول لكرة البدم بنادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل عادية وحدثت فى الزمالك لسنوات عدية وهى مهمة لتحفيزهما.

وأضاف أن مباراة الزمالك هامة امام الانتاج الحربي، رغم وجود غيابات مؤثرة على الفريق، ووجود 5 ناشئين فى التشكيل يعتبر حالة ايجابية بعد العودة من كورونا.

واستكمل حديثه قائلا سعيد بأداء اسلام جابر وامام عاشور واليوم كارتيرون غير مراكز هذان اللاعبان، مؤكدا أن الهدف الرئيسى للناشئين هو التدريب مع الكبار على التتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا.

وتابع عبد الهادى أنا غير قلق من تشكيل الزمالك فى كل الاحوال، وخط الهجوم الزملكاوى ثابت ومستواه جيد فى كل الاحوال.