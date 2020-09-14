شكرا لقرائتكم كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من مران الغد بعد الفوز على الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الاثنين بعد مواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم، على أن يتم استئناف التدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإجهاد والإصابات والغيابات، وضغط المباريات كلها عناصر أدت الى ظهور الفريق بهذا المستوى.

أضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات عقب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي: "حاليا نحاول تجميع نقاط ونقوم بتجربة لاعبين".

أوضح المشرف العام على الفريق الأول بالزمالك: "تأجيل مباريات أفريقيا جعلنا نعيد حسابات في أمور كثيره وهو تجربة اللاعبين".

ووصف المشرف العام على الكرة عدم الاعلان عن مباريات الدوري بأنه تخبط اتمني أن نعرف مواعيد المباريات لأن هذا كثير علينا ونريد ترتيب أمورنا".

وشدد أمير مرتضى منصور عن عدم احماء أبو جبل والشائعات التي انتشرت أثناء اللقاء بأن ذلك بسبب وجود غضب لديه، مشدداً أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة لأن هذا أسلوب ومدرسة مدرب الحراس عمرو عبد السلام منذ قدومه وهي احماء الحارس الأساسي فقط.

واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "هناك لاعبين عائدون من الإصابة يحاولون تقديم أفضل ما لديهم خاصة في ظل الغيابات .

Advertisements

من ناحية أخرى أكد عمرو عبد السلام ن مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن ‏مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض على أعلى مستوى فني، وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام ‏في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع ‏بجميع الحراس ".‏

وعن عدم اجراء محمد أبو جبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك ‏والانتاج:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالاحماء ‏من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك"، وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب ‏مدرب حراس مرمى الزمالك"‏

فيما كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حقيقة الأنباء التي انتشرت بشأن رفضه القيام بعمليات الاحماء مع محمود جنش قبل مباراة اليوم امام الإنتاج الحربي اعتراضا علي جلوسه احتياطيا، وقال محمد أبو جبل في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ان تعليمات الاحماء والتسخين قبل المباريات التي منحها عمرو عبد السلام مدرب الحراس لهم ان يقوم الحارس الأساسي فقط بالتسخين لضمان التركيز وان يستفيد الحارس بفترة ما قبل المباراة كاملة.

وكانت انباء انتشرت مؤخرا عن رفض أبو جبل خوض الاحماء مع جنش بعد وضعه على دكة البدلاء في مباراة الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

في سياق مختلف تأكد غياب المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي لم يتحدد موعدها بعد بسبب الإيقاف.

وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بتجهيز البديل له في الفترة الحالية لتعويض غيابه في اللقاء المقبل