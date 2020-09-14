شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الزمالك فاز على الانتاج الحربى بدون خطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم الكره المصريه السابق ان الزمالك حقق الفوز اليوم على فريق الانتاج دون الاهتمام بالآداء او وجود خطة معينة.

واضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية ان الانتاج قدم مباراة جيدة وكان يسعى لتحقيق التعادل امام الزمالك وليس لتحقيق الفوز ، مشيرا الي ان كارتيرون اخطأ في الدفع بجنش اساسياً في هذه المباراه .

وتابع ان عدم التركيز سبب إهدار باسم مرسي فرصة تحقيق هدف التعادل وتفاجأ بالكره امام مرمى جنش.

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حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.