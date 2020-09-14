شكرا لقرائتكم مارك فوتا يكشف حقيقة تولى تدريب بيراميدز في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن الفترة التي قضاها داخل قلعة الدروايش في السنوات الماضية.

وقال الهولندي مارك فوتا في تصريحات تلفزيونية: "إذا تحدث معي الإسماعيلي في ظل الضغط الذي يتعرض له من أجل تدريب الفريق سأوافق والإسماعيلي فريق قوي ومستعد لتدريبه من جديد في أي وقت من أجل إخراجه من الأزمة التي يعاني منها".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات معه، شدد: "بيراميدز يمتلك مدرب ولا أحب الحديث عن هذا لانهم ينافسون على المركز الثاني أو الثالث ولم يتواصلون معي بشكل رسمي لتدريبهم".

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علق المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى الثنائي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، وأشرف بن شرقي، ولاعب الزمالك قائلا:" أزارو مهاجم جيد وسريع وقادر على إحراز الأهداف وأشرف بن شرقي صانع ألعاب جيد وينجح في صناعة العديد من الفرص والأهداف لزملاؤه وقمت بتدريب الثنائي في منتخب الشباب بالمنتخب المغربي".

كشف المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى المغربي أيوب الكعبي، المهاجم المغربي المرشح للإنضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قائلا:"دربت الكعبي في منتخب الشباب المغربي وهو لاعب جيد ويمتلك أسلوب رائع في الخط الهجومي ولديه إمكانيات قوية".

وعن مقارنة أيوب الكعبي بوليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، شدد: "أزارو والكعبي لا يمكن الاستغناء عنهم والثنائي جيدين ولو أنا مدرب النادي الأهلي سألعب بطريقة (4-4-2) سأعتمد على الثنائي في تشكيلتي.