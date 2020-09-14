شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 13 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 13 / 9 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تحقيق الأبيض للفوز على الإنتاج الحربى، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ستاد القاهرة الدولى، فى منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى جاءت ليستعيد الأبيض انتصاراته بعدما تعادل فى الجولة الماضية مع سموحة.

الزمالك ينتصر على على الإنتاج الحربى برأسية مصطفى محمد

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

أوناجم يغيب عن الزمالك في لقاء أسوان

Advertisements