شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 13/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها فوز الزمالك على الإنتاج الحربى بهدف لمصطفى محمد فى افتتاحية الجلة السابعة والعشرين للدورى والأولمبية المصرية ترسل ملاحظات على خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة ، واتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الأسابيع الـ3 الأخيرة في توقيت واحد، و"تخطيط" الأهلى تجتمع مع فايلر عقب حسم بطولة الدورى، محمد حمص يستقيل من تدريب الإسماعيلى اعتراضا على تهميش دوره مع الفريق .

انتصار معنوى للزمالك بهدف نظيف على الإنتاج الحربى في الدورى حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة. وفى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، تفيد فيه بعض الملاحظات على الخطاب المرسل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الأسابيع الـ3 الأخيرة في توقيت واحد قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة مباريات الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز في توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وتحديدا التي تنافس على الهبوط و الأندية التي تنافس على المربع الذهبي ، بعد أن أقترب النادي الأهلي من حسم لقب الدوري ويحتاج لـ3 نقاط للتتويج باللقب في مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالجولة الـ27 للدوري. مجلس الاتحاد يدعم اللاعبين بالمعسكر قبل مواجهة الأهلى يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، وبكامل هيئته، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم وحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التى قدمها الفريق فى بداية الموسم وتقديم كل ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير زعيم الثغر الوفية. الأولمبية المصرية ترسل ملاحظات على خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة

محمد حمص يستقيل من تدريب الإسماعيلى اعتراضا على تهميش دوره مع الفريق

قدم محمد حمص مدرب الأسماعيلي استقالته من الجهاز الفني للفريق ، وذلك اعتراضا علي تهميش دوره مع الفريق

"تخطيط" الأهلى تجتمع مع فايلر عقب حسم بطولة الدورى تناقش لجنة التخطيط للكرة بالاهلي عدة ملفات هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في أجتماع مُرتقب سيتم عقده عقب حسم بطولة الدوري بشكل رسمي ، حيث ترغب اللجنة في الإنتهاء من عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها تدعيمات الفريق خلال ميركاتو الصيف وكذلك ملف المُعارين وموقفهم من العودة للقلعة الحمراء بجانب الراحلين عن الفريق والصفقة الأجنبية المُقرر عقدها في الصيف الجاري ، وسيتحدد موعد الأجتماع المرتقب بين لجنة التخطيط والمدرب السويسري في غضون اليومين المقبلين بعد حسم بطولة الدوري رسمياً. Advertisements وليد أزارو يصل القاهرة الأربعاء المقبل للانتظام فى تدريبات الأهلي يصل المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى وتحديداً الأربعاء المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأى نادٍ آخر، ويعود اللاعب بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودى الذى رحل له فى يناير الماضى لمدة أشهر، لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادى السعودى بعد عودة النشاط الرياضى عقب توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" أوربا وتوجه لمسقط رأسه فى المغرب طوال الفترة الماضية قبل أن يتفق مع الأهلى على الحضور للقاهرة الأربعاء المقبل للانتظام فى التدريبات وحسم صيره. وادى دجلة يحصل على توقيع كريم عبد الجواد بطل اسكواش الأهلى حصل نادى وادى دجلة على توقيع كريم عبد الجواد لاعب الاسكواش بالنادى الأهلى والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات. عبد الجواد بدأ مسيرته فى نادى الجزيرة قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء، ثم الرحيل إلى وادى دجلة، ووصل عبد الجواد فى وقت سابق إلى التصنيف الأول عالمياً عقب حصوله على بطولة العالم فى عام 2016، حيث يعد اللاعب من أبرز نجوم اللعبة. اتحاد الكرة يسلم درع الدورى للأهلي فى المباراة الأخيرة أو باحتفالية خاصة كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حال حسم النادى الأهلي لقب الدورى فى مباراته غداً أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الـ 27 للدورى سيتم تسليم الأهلي درع البطولة فى آخر مباراة على ملعب الأهلي، كما هو الحال بمعظم المسابقات، أو تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة من قبل الجبلاية والشركة الراعية، كما حدث الموسم الماضى. وزير الرياضة يتابع مع اللجنة المنظمة آخر استعدادات مونديال اليد اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يقوم بها الوزير باللجنة المنظمة، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي ورؤساء اللجان المعنية للبطولة.

منتخب الشباب يتوجه إلى تونس 3 نوفمبر استعداداً لبطولة أفريقيا