شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365: الزمالك يهزم الإنتاج وأزارو يعود للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، لأهم وآخر أخبار الرياضة محليا وعالميا، من إعداد هدي أبو بكر وتقديم شروق وجدي، وبدأ الموجز بخبر تحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري، وأحرز هدف اللقاء الوحيد، مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عُمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثاني بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز في 16 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات.

وتضمن الموجز خبراً عن تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأعمال الإنشائية والتطويرية بالصالة المغطاة الكبرى بإستاد القاهرة، برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة.

وتستضيف الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة واللي بتتسع لـ22 ألف مُشجع، مباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم مصر والسويد والتشيك ومُمثل أمريكا الجنوبية، ومباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.

وخلال الجولة، نقل وزير الرياضة إشادة الرئيس بحفل القرعة وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث الكبرى.

كما أعلن محمد حُمُص مدرب الإسماعيلي، استقالته من منصبه، اعتراضًا على تهميش دوره بالجهاز الفني الجديد، وقال حمص على انستجرام: "أُعُلن اعتذاري عن استكمال مٌهمتى مع الجهاز الفني لنادى الإسماعيلي الجديد"، وأضاف، انه قبل التعاقد تم الاتفاق معه على بعض المهام والمسئوليات والصلاحيات، ولكن بعد التعاقد مع Rikardo ومدرب الأحمال وأحمد العجوز، مبقاش ليه دور بالجهاز، وتابع أنه لا يستطيع تقديم شيء في الوقت الحالي.

وقال حمص، كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة Mr. Rikardo والكابتن أحمد العجوز، وكل الدعم للاعبي النادي الإسماعيلي.

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فيما يصل المغربي وليد أزارو، مُهاجم الأهلي، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري وتحديداً يوم الأربع اللي جاي، للانتظام في تدريبات الفريق لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأي نادي آخر.

ويعود اللاعب بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودي اللي رحل ليه فى يناير الماضي لمدة أشهر، لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادي السعودي، بعد عودة النشاط الرياضي واللي تَوقف لاكتر من شهر بسبب "جائحة كورونا" واتوجه ساعتها لمسقط رأسه في المغرب طول الفترة اللي فاتت.



تليفزيون الخليج 365 وموجز الرياضة

ورفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، المُغامرة والدفع بالعناصر الشابة أمام الأهلي غداً في المباراة، المقرر انها تكون 8:30 مساءً على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ 27، خوفاً من الهزيمة وأملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على العودة لطريق الانتصارات من جديد بعد التعادل المفاجئ اللي حققه الجولة الماضية أمام نادى مصر بهدفين وده بالرغم من خوض الأخير الشوط الثاني كاملاً ناقص لاعب، وده بعد حصول أحد لاعبيه على البطاقة الحمراء نهاية الشوط الأول.

وذكر الموسم تفاوض مسئولي نادى وأدى دجلة، مع مصر المقاصة، للحصول على خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الكُروي الأول بدجلة حاليًا، بشكل نهائي بعد انتهاء مدة استعارته من الفريق الفيومي، بنهاية الموسم الجاري.

واثبت المهاجم الشاب تألقه وأصبح من أحد الأعمدة الأساسية في هجوم غُزلان دجلة، خاصةً وإنه سبق وانضم لصفوف المنتخب الوطني، نظرًا لمستواه المميز مع الغُزلان.

ومن أخبار الرياضة العالمية سقط فريق Totenham الإنجليزي أمام ضيفه EVERTON، بهدف دون مقابل، في المباراة اللي أقيمت بينهم مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالمَوُسم الجديد 2020-2021.

وبهذه النتيجة، يحصد EVERTON أول 3 نقط في مشواره بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي فيما يبقى توتنهام بدون أي رصيد من النقاط.