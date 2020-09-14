شكرا لقرائتكم خبر عن محامى صالح جمعة ينفى عرض لاعب الأهلى للبيع بعد الحادث..ويؤكد عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار أشرف عبد العزيز، محامى صالح جمعة، أن النادي الأهلي لم يعرض اللاعب للبيع، موضحا أن ما أشيع غير صحيح، وأن القلعة الحمراء وقفت بجانب اللاعب وأرسلت إله محامى، مشيرا إلى أن اللاعب صدر قرار بإخلاء سبيله بـكفالة 5 آلاف إن لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى. ولفت إلى أن صالح جمعة سيعود للتدريبات وحصل على راحة اليوم، حيث سيبدأ التدريب بدءا من الغد .

وقال محامى صالح جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر، تقديم الإعلامى عمرو أديب، إن الاعب اصطدم بسيارتين، مردفا:"خبط سيارتين حد اشتكاه والتانى تفاهم الموقف، وتحرر محضر 5488 لسنة 2020 جنح قسم شرطة قصر النيل.

وأوضح أن الحادث بسيارة شقيقه عبد الله، حيث حضر في النيابة محامين من مكتب المستشار مرتضى منصور، مستطردا: المشكلة عند صالح أن بطاقته مفقودة، ومع أزمة كورونا وانشغاله بالتدريبات، لم يستطع يصدر مستخرج رخصة.

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وأشار إلى أنه تم إجراء تحليل مخدرات للاعب وكانت النتيجة سلبية وذلك طبقا للقانون الجديد كإجراءات احترازية لأى حادث، مردفا: صالح مكنش سكران، ولكنه كان في حفلة.

وداعب محامى صالح جمعة الإعلامى عمرو أديب قائلا:"بكرة عاوزك تباركلنا على الدورى، وعلق الأخير:"دا أنا هعمل فرح ونوزع الشربات احنا بننبسط قد ما الأهلى يحصل على الدورى".