7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها فوز الزمالك على الإنتاج الحربى بهدف لمصطفى محمد فى افتتاحية الجولة السابعة والعشرين للدورى و"تخطيط" الأهلى تجتمع مع فايلر عقب حسم بطولة الدورى، والأولمبية المصرية ترسل ملاحظات على خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة ، واتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الأسابيع الـ3 الأخيرة في توقيت واحد.

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.