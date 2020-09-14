شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الأحد 13/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأحد، الموافق 13/ 9/ 2020 مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات إفتتاح الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح أبناء ميت عقبة فى تحقيق الفوز بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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ويحتاج الأهلي للفوزعلى الاتحاد السكندري بأي نتيجة غداً الاثنين في المواجهة المقرر اقامتها بينهما على ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام لحسم لقب الدوري العام رسمياً.

وكان البعض يظن أنه في حالة تعادل أو خسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربي سيتوج الأهلي مباشرة ببطولة الدوري العام مباشرة قبل مواجهة الاتحاد السكندري إلا أن الواقع ليس كذلك لأن المقاولون العرب في حالة فوزه بجميع مبارياته المقبلة سيصبح يملك في جعبته 71 نقطه، وهو نفس رصيد الأهلي الحالي قبل مواجهة زعيم الثغر ونتيجة المواجهات المباشرة بين الأهلي والمقاولون لم تحسم لعدم إقامة مباراة الدور الثاني بينهما.

ويعتلى الأهلى قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 71 نقطة، ويحتاج الفوز على الاتحاد السكندرى غدًا، بأى نتيجة حتى يحصد لقب الدورى بشكل رسمي قبل خط النهاية بـ 8 جولات.