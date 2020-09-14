شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى : تأجيل مواجهة الرجاء فى مصلحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى فتحى , نجم نادى الزمال الحمد لله إن بطولة إفريقيا ومواجهة الرجاء المغربي فى نصف نهائى دوري ابطال افريقيا اتأجلت عشان احنا عندنا إصابة بعد كل ماتش بسبب ضغط الماتشات .وأضاف في تصريحات خاصة فى الاستديو التحليل لقناة الزمالك، لعبنا 11 ماتش في 37 يوما وهذا غير طبيعي وصعب جدا لجميع اللاعبين.

وتابع مباراة الانتاج صعبة وكل لاعب عمل اللى عليه والتوفيق من ربنا ، والسبب وجود تكتل دفاعى غير طبيعيى ولجأنا إلى الحركة كثيرا للوصول الى المرمى معتبرا ان الزمالك خسر نقطتين امام سموحة .

ويري مصطفى فتحي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن تأجيل نصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر يصب في مصلحة الفريق الأبيض مضيفا :"نعاني من عدة إصابات ومن ‏إحهاد حاد، فالفريق خاض 11 مباراة في 37 يوماً وأراه أمراً غير ‏طبيعياً".‏

وواصل:"التأجيل في صالح الزمالك كي يتسريح الفريق من ضغط ‏المباريات ويعود جميع المصابين، والتتويج بدوري الأبطال هو هدفنا".‏

في سياق مختلف قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الاثنين بعد مواجهة الإنتاج الحربي ، على أن يتم استئناف التدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز. فيما أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإجهاد والإصابات والغيابات، وضغط المباريات كلها عناصر أدت الى ظهور الفريق بهذا المستوى. أضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات عقب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي: "حاليا نحاول تجميع نقاط ونقوم بتجربة لاعبين". Advertisements أوضح المشرف العام على الفريق الأول بالزمالك: "تأجيل مباريات أفريقيا جعلنا نعيد حسابات في أمور كثيره وهو تجربة اللاعبين". ووصف المشرف العام على الكرة عدم الاعلان عن مباريات الدوري بأنه تخبط اتمني أن نعرف مواعيد المباريات لأن هذا كثير علينا ونريد ترتيب أمورنا". وشدد أمير مرتضى منصور عن عدم احماء أبو جبل والشائعات التي انتشرت أثناء اللقاء بأن ذلك بسبب وجود غضب لديه، مشدداً أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة لأن هذا أسلوب ومدرسة مدرب الحراس عمرو عبد السلام منذ قدومه وهي احماء الحارس الأساسي فقط. واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "هناك لاعبين عائدون من الإصابة يحاولون تقديم أفضل ما لديهم خاصة في ظل الغيابات . من ناحية أخرى أكد عمرو عبد السلام ن مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن ‏مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض على أعلى مستوى فني، وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام ‏في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع ‏بجميع الحراس ".‏ وعن عدم اجراء محمد أبو جبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك ‏والانتاج:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالاحماء ‏من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك"، وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب ‏مدرب حراس مرمى الزمالك"‏ فيما كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حقيقة الأنباء التي انتشرت بشأن رفضه القيام بعمليات الاحماء مع محمود جنش قبل مباراة اليوم امام الإنتاج الحربي اعتراضا علي جلوسه احتياطيا، وقال محمد أبو جبل في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ان تعليمات الاحماء والتسخين قبل المباريات التي منحها عمرو عبد السلام مدرب الحراس لهم ان يقوم الحارس الأساسي فقط بالتسخين لضمان التركيز وان يستفيد الحارس بفترة ما قبل المباراة كاملة. وكانت انباء انتشرت مؤخرا عن رفض أبو جبل خوض الاحماء مع جنش بعد وضعه على دكة البدلاء في مباراة الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

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