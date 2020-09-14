شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: تأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا خاطئ والمنافسون خائفون من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إن لاعبى الفريق الأبيض، أبطال، قائلا:"خضنا 11 مباراة في 37 يوما، ونعد من أكثر الفرق في العالم فى لعب هذا الكم من المباريات في هذا الوقت القصير وده ضغط كبير علينا، وأنا فخور جدا باللاعبين فهم المجموعة الرائعة التى حصدت السوبر الإفريقى والمصرى وتأهلوا لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا"، وجاء تعليق كارتيرون عقب نهاية لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الـ27 بالدورى والذى أقيم مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، وانتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وعلق كارتيرون على أحداث لقاء الإنتاج فى المؤتمر الصحفى للمباراة قائلا:"كان ماتش صعب جداً و واجهنا صعوبات كتير، و احنا بدنياً كان المستوى أقل، و ده بسبب ضغط المباريات، واللاعبين كانوا يقاتلوا على المباراة بكل قوة"، وفيما يخص الحارس الذى سيتواجد فى لقاء نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا قال:"على مواقع التواصل الاجتماعى في ضغط كبير وعايزين يأثروا على رأيي، لكن أنا مش هاغير رأيي، و عندنا حراس على أعلى مستوى ولكن لم أستقر حتى الآن على حارس الزمالك فى إفريقيا".

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وتابع كارتيرون:"احنا الفريق الوحيد اللي ماطلبش تأجيل أفريقيا، و لا ضغطنا ، وأنا ماعرفش الفرق طلبت تأجيل ليه ممكن يكونوا خايفين؟، لكن أنا بشكرهم على التأجيل في مصلحتنا بسبب ضغط المباريات، ولا أفهم سبب تأجيل الكاف، كان من الممكن أن نتبع نظام بطولة أوروبا و نتجمع في دولة واحدة و نلعب المباريات والتأجيل سيأثر على مستوى الفريق ، بعيداً عن الاجهاد و كان من الممكن أن نختار دولة اخرى غير المغرب للعب المباريات واستكمال البطولة وأنا رافض التأجيل، الكاف يقوم بمد المباريات كل فترة و تأجيلها بعد تحديد الموعد".

وتابع كارتيرون فى تعليقه على أداء الزمالك واللاعبين فى الفترة الأخيرة:" إسلام جابر لعب في خط الوسط وفي مركز الظهير الأيسر وأنا فخور به وإمام عاشور شارك كظهير أيمن ولاعب وسط ومصطفى فتحي شارك في أكثر من مركز وذلك بسبب الإجهاد وأنا فخور بهم"، وفيما يتعلق بأداء الزمالك فى الفترة الأخيرة قال:"كنا أفضل في مباراة الاتحاد وتعادلنا في اللقاء ونفس الوضع في مباراة سموحة، ولكن الفريق تعادل في أخر دقيقة بسبب قرارات خاطئة من اللاعبين بسبب الاجهاد وتحدثت مع اللاعبين عن أخطاء مباراتي الاتحاد وسموحة وكان الوضع مختلف أمام الانتاج".

وأوضح المدرب أنه لا يوجد لديه لاعبيه يسددون على المرمى من خارج منطقة الجزاء سوى مصطفى محمد وهذه نقطة سلبية وسيعمل على تطويرها في الفترة المقبلة.