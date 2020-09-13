شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، غدًا الاثنين، بعد مواجهة الإنتاج الحربي، مساء اليوم، على أن يتم استئناف التدريبات، الثلاثاء المقبل، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.
وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.
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