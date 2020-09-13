كارتيرون: الفرق الخائفة هي من طلبت تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، إنه لا يوجد لدى الزمالك من يسدد من خارج منطقة الجزاء عدا مصطفى محمد، مؤكدًا أن هذه نقطة سلبية، لذلك يجب عليهم أن يطورا هذه الجزئية وسيقوموا بالتدريب عليها.
وعن البطولة الأفريقية وتأجيل المباريات بنصف النهائي، أوضح «كارتيرون»: «الزمالك الفريق الوحيد الذي لم يطلب تأجيل المباريات»، مبديًا اندهاشه من الفرق التي طلبت التأجيل التي ربما كانت خائفة، حسب قوله، لكنه وجه الشكر لهم حيث من الممكن أن يكون هذا التأجيل في مصلحة الفريق بسبب ضغط المباريات.
واختتم كارتيرون: «كان من الممكن أن يتبع الكاف نفس نظام بطولة أوروبا ويتم خوض بقية المباريات في دولة واحدة، وكان من الممكن أن نختار دولة أخرى غير المغرب للعب المباريات واستكمال البطولة».
وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.
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