شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يشيد بـ«جابر» و«فتحي» و«عاشور» بعد الفوز على الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بلاعب الفريق إسلام جابر، بعدما لعب في نصف الملعب وظهيرًا أيسر، وكذلك الوضع مع إمام عاشور، في الجبهة اليمنى، ومصطفى فتحي، بسبب الإجهاد وضغط المباريات. وتابع كارتيرون: «القرارات الخطأ من اللاعبين في الملعب هي سبب ضياع الفوز في بعض المباريات، رغم أننا الأفضل مثلما حدث أمام الاتحاد السكندري وسموحة، وهذا أيضًا بسبب الإجهاد، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين عن سلبيات مباراة الاتحاد وسموحة، بينما، اليوم، أمام الإنتاج الوضع كان مختلفًا و أفضل وفزنا بالمباراة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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