شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعزيز» يعلن تفاصيل إصابة مصطفى فتحي وتطورات حالة حازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عبدالعزيز، مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، عقب مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي بمنافسات الدوري الممتاز. إن لاعب الفريق مصطفى فتحي تعرض لكدمة في الفخذ. وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات لقناة الزمالك: «اصابة فتحي عبارة عن كدمة في الفخذ نتيجة التحام قوي مع أحد لاعبي الانتاج». وأكمل: «حازم إمام تعافى من الاصابة وتأكدنا من سلامته، والثنائي فرجاني ساسي وشيكابالا اقترب من العودة من جديد والتعافي من الإصابة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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