شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مواجهة الإنتاج الحربي كانت صعبة.. وفخور بلاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن خوض 11 مباراة في 37 يومًا يمثل ضغطًا كبيرًا على الفريق، مشددًا على فخره بهؤلاء اللاعبين الذين خاضوا السوبر الأفريقي والسوبر المصري أيضًا.

وأضاف «كارتيرون» أن مباراة الإنتاج الحربي، اليوم الأحد، كانت صعبة، موضحًا أن الفريق بدنيًا كان مستواه أقل بسبب ضغط المباريات، لكن هسعيد جدًا وفخور باللاعبين، حيث يقاتلون على الفوز بكل قوة.

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على رأيه ، لكنه لن يتأثر بذلك، مشيدًا بحراس الفريق الأربعة، ومشددا على أنه لم يستقر على حارس الزمالك في مواجهات أفريقيا حتى الآن.