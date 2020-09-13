شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: نسعى لحسم المركز الثاني في الدوري قبل مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عبدالعزيز، مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق يعاني بشدة من ضغط المباريات وكم الإصابات التي ضربت صفوفه بسبب تلاحم المنافسات.
وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات لقناة نادي الزمالك: «أشركنا أحمد سيد زيزو لقدرته على عمل المساندة الدفاعية مع طارق حامد».
وواصل: «نريد حسم المركز الثاني في الدوري قبل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال من أجل إراحة اللاعبين».
وأتم تصريحاته مؤكدً أن «الزمالك حسم ثلاث نقاط ثمينة للغاية في مشواره نحو حسم المركز الثاني وضمان المشاركة في دوري الأبطال بالنسخة الجارية».
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