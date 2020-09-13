شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يفتح النار على اتحاد الكرة.. ويوضح حقيقة أزمة «أبوجبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإجهاد والإصابات والغيابات، وضغط المباريات كلها عناصر أدت إلى ظهور الفريق بالمستوى الذي قدمه أمام الإنتاج الحربي.

وأضاف أمير مرتضى منصور، في تصريحات عقب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي: «حاليا نحاول تجميع نقاط ونقوم بتجربة لاعبين»، موضحًا: «تأجيل مباريات أفريقيا جعلنا نعيد حسابات في أمور كثيرة وهو تجربة اللاعبين».

ووصف المشرف العام على الكرة عدم الإعلان عن مباريات الدوري بأنه «تخبط»، متابعًا: «أتمني أن نعرف مواعيد المباريات لأن هذا كثير علينا ونريد ترتيب أمورنا».

وعلق أمير مرتضى منصور على عدم إحماء «أبوجبل» والشائعات التي انتشرت أثناء اللقاء بأن ذلك بسبب غضبه، مشددًا أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، «لأن هذا أسلوب ومدرسة مدرب الحراس عمرو عبدالسلام منذ قدومه وهو إحماء الحارس الأساسي فقط».

واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: «هناك لاعبين عائدين من الإصابة يحاولون تقديم أفضل ما لديهم خاصة في ظل الغيابات».

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