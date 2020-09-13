شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: اللاعبون ليسوا ماكينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق يحيى، مقدم الاستوديو التحليلي لقناة الزمالك، لجنة المسابقات واتحاد الكرة بسبب جدول مباريات الدوري المضغوط بشكل غير طبيعي، حسب تعبيره. وقال «يحيى» إن «اللاعبين مش ماكينات أو آلات صناعية عشان يلعبوا كل يومين ماتش«، مضيفًا: «الزمالك أكثر الفرق التي عانت من إصابات بسبب ضغط المباريات». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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