شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يكشف سبب تأخر فوز الزمالك أمام الإنتاج الحربي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصطفى فتحي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سبب تأخر فوز الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي، بمنافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال «فتحي»، في تصريحات لقناة الزمالك: «الفوز تأخر نتيجة لتكتل فريق الإنتاج أمام منطقة جزائه، ولكن نجحنا في حسم الأمور بالشوط الثاني». وواصل: «أغلقنا صفحة مباراة سموحة، وخسرنا نقطتين ثمينتين في مواجهة الفريق السكندري». وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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