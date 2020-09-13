شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي: تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال في مصلحة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى فتحي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، إن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر يصب في مصلحة الفريق الأبيض.
وأضاف «فتحي»، في تصريحات لقناة الزمالك: «نعاني من عدة إصابات ومن إحهاد حاد، فالفريق خاض 11 مباراة في 37 يومًا وأراه أمرًا غير طبيعيًا».
وواصل: «التأجيل في صالح الزمالك كي يستريح الفريق من ضغط المباريات ويعود جميع المصابين، والتتويج بدوري الأبطال هو هدفنا».
ويلاقي الزمالك الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية في أكتوبر المقبل.
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