شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي فتحي: التعادل مع سموحة يعتبر هزيمة ..و الفوز علي الإنتاج الحربي مهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي مصطفي فتحي لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف، سجله مهاجم الفريق مصطفى محمد.
وقال: «بذلنا كل ما في وسعنا، واللاعبون يؤدون على اعلي مستوى، خصوصًا في ظل. التكتل الدفاعي».
ورفض «فتحي» التعليق على مباراة سموحة، والتي تعادل فيها الفريق الأبيض مع النادي السكندري، وقال: «أنا بعتبر إن الزمالك خسر مباراة سموحة مش تعادل فقط لأننا كان في أيدينا فوز سهل للغاية».
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