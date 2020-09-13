شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالسلام يوضح سبب عدم إجراء «أبوجبل» عمليات الإحماء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن الحراس الأربعة للفريق الأبيض على أعلى مستوى فني.، موضحًا أسباب عدم قيام الحارس محمد أبوجبل بإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة، التي شارك فيها أساسيًا محمود جنش.
وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، قال «عبدالسلام»، في تصريحات لقناة الزمالك: «كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع بجميع الحراس، لمن يتدرب بشكل أفضل».
وأوضح سبب عدم إجراء محمد أبوجبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك والانتاج قائلًا: «هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالاحماء من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك».
وأوضح: «قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب مدرب حراس مرمى الزمالك».
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