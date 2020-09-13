شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يوضح أسباب مشاركة «جنش» أمام الإنتاج على حساب «أبوجبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن فريقه استحق الفوز اليوم على الإنتاج الحربي، مهديًا النقاط الثلاث لجمهور القلعة البيضاء.

وقال «عبدالسلام«، في تصريحات لقناة النادي، إنه قرر الدفع بمحمود جنش على حساب محمد أبوجبل لتجهيز جميع الحراس، خصوصًا وأنه الأفضل في التدريب.

وتابع: «لدينا ٤ حراس علي نفس المستوى«، مؤكدًا أن «جنش» أدي بمستوى رائع وكان لديه رد فعل عالٍ جدًا في جميع المباريات.