شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي ليوفنتوس: التعاقد مع «سواريز» أصبح مستحيلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن فابيو باريتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أكد أن ضم اللاعب لويس سواريز من فريق برشلونة أصبح أمرًا مستحيلًا.

وأضافت الصحيفة أن بافيل نيدفيد، نائب رئيس النادي، يُعد من أكبر مؤيدي ضم «سواريز»، حيث اتصل به شخصيًا لطمأنته والتأكيد على أنهم مازلوا يفكرون في ضمه حتى يقود الخط الأمامي لفريق السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن فيديريكو تشيروبيني، المسؤول في الهيكل الفني ليوفنتوس، يرغب في ضم اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي، ليقود هجوم الفريق، فيما يرى «باريتشي» أن إيدين دجيكو، مهاجم روما أو ميليك مهاجم نابولي، هما الأفضل في حالة عدم الحصول على خدمات لويس سواريز.

يذكر أن «سواريز» أصبح خارج حسابات برشلونة الموسم المقبل، خاصة بعدما أخبره المدير الفني الهولندي رونالد كومان أنه خارج حساباته الموسم المقبل.