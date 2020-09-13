شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: «الونش» رجل مباراة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض حقق العديد من المكاسب. والفوائد بالفوز، اليوم الأحد، علي الإنتاج الحربي، في مباراتهما التى انتهت منذ قليل بهدف لمصطفي محمد.
وقال «جعفر«، في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك، إن «الزمالك تسيد المباراة علي مدار ٨٠ دقيقة، لكن اللاعبين فقدوا التركيز آخر ١٠ دقائق بسبب اعتماد الإنتاج الحربي على التكتل الدفاعي«.
ووصف «جعفر«مدافع الفريق محمود حمدي الونش بأنه «رجل المباراة وأفضل لاعب في الزمالك اليوم».
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