شكرا لقرائتكم خبر عن «أوناجم» يغيب عن الزمالك أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن غياب المغربي محمد أوناجم، لاعب وسط الفريق، عن اللقاء القادم بالدوري الممتاز، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، اليوم الأحد، أمام فريق الإنتاج الحربي.
وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.
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