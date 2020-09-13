شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: مصطفي محمد قناص من طراز فريد والفوز علي الإنتاج أعاد الثقة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك ومقدم الاستوديو التحليلي علي قناة النادي، أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استحق الفوز اليوم علي الإنتاج الحربي في مباراتهما التى انتهت منذ قليل بهدف لمصطفي محمد.
وقال «يحيى«، في تصريحات تليفزيونية، إن مصطفي محمد، مهاجم الزمالك، «قناص من طراز فريد»، موكدًا أن الزمالك نجح في استعادة الثقة بعد تعثر سموحه الأخير.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي: مصطفي محمد قناص من طراز فريد والفوز علي الإنتاج أعاد الثقة للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.