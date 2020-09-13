شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: مصطفي محمد قناص من طراز فريد والفوز علي الإنتاج أعاد الثقة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك ومقدم الاستوديو التحليلي علي قناة النادي، أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استحق الفوز اليوم علي الإنتاج الحربي في مباراتهما التى انتهت منذ قليل بهدف لمصطفي محمد.

وقال «يحيى«، في تصريحات تليفزيونية، إن مصطفي محمد، مهاجم الزمالك، «قناص من طراز فريد»، موكدًا أن الزمالك نجح في استعادة الثقة بعد تعثر سموحه الأخير.